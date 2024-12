VITORCHIANO sempre più cardioprotetto con il progetto “Accorciamo le Distanze” promosso dall’Ares 118 e sostenuto dal Comune. Nei giorni 13 e 14 luglio si terrà un corso di primo soccorso e Bls-D aperto a tutti i cittadini desiderosi di acquisire competenze specifiche per gestire situazioni di emergenza e utilizzare i Dae (defibrillatori).

Il progetto "Accorciamo le Distanze", promosso dall'Ares 118 e approvato dalla Regione Lazio nel 2017, punta a potenziare e migliorare l'assistenza sanitaria nelle zone con difficoltà di accesso ai servizi. Questo programma prevede il "Miglioramento dei servizi sanitari nell'area dell'emergenza territoriale", affidato ad Ares 118, per assicurare risposte tempestive in situazioni di emergenza.

Il sindaco Ruggero Grassotti ha dichiarato: «Già diversi defibrillatori sono stati installati nel territorio e questo progetto rappresenta un importante passo avanti per la salute e la sicurezza dei cittadini. Le persone formate potranno praticare immediata rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco, aumentando notevolmente le possibilità di sopravvivenza».

La rianimazione cardiopolmonare (Rcp) eseguita da testimoni può aumentare il tasso di sopravvivenza di 2-3 volte in caso di arresto cardiaco. Tuttavia, solo in un caso su cinque viene iniziata la Rcp. Gli studi clinici dimostrano che una risposta tempestiva e adeguata può migliorare significativamente le probabilità di recupero.

«L'importante è riconoscere l'emergenza, chiamare il 118 e agire con manovre che sostituiscano le funzioni vitali in attesa dell'ambulanza. - ha aggiunto Fabio Fanelli -. Se disponibile, usare un defibrillatore per ripristinare il battito cardiaco. La presenza diffusa di defibrillatori e la formazione di cittadini sono essenziali per supportare il primo soccorso».

Il Comune di Vitorchiano e la Regione Lazio invitano tutti a partecipare ai corsi gratuiti di Bls-D e primo soccorso. I corsi si svolgeranno ogni sabato e domenica mattina, dalle 9 alle 16; per ulteriori informazioni, visitate il sito del Comune di Vitorchiano.

