In occasione della Giornata nazionale dell’Albero, il Circolo e il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Viterbo hanno organizzato la piantumazione di un tiglio in via Vicenza.

«Una tradizione che si rinnova ormai da diversi anni, perché siamo convinti che il futuro della città sia un futuro verde», ha commentato la capogruppo FdI a Palazzo dei Priori Laura Allegrini. All’iniziativa ha preso parte l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati.

«Il 21 novembre rappresenta una seria occasione di riflessione sull’indispensabile ruolo degli alberi per la tutela del nostro ecosistema e per fronteggiare le sfide ambientali odierne», ha commentato il deputato viterbese, che la scorsa settimana ha partecipato alla Cop29 di Baku, in Azerbaijan, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. «Le zone alberate fungono da filtro naturale, riducendo gli inquinanti atmosferici e migliorando la qualità dell’aria: per questo via Vicenza, particolarmente trafficata, ci è sembrato il luogo giusto per la piantumazione, che restituisce anche decoro alla zona», ha aggiunto Rotelli.

«Non è un caso che, proprio oggi, inizino i lavori per gli Stati generali dell’Ambiente, cui prenderò parte: questa data sia un richiamo collettivo ad una maggiore responsabilità ambientale, perché la sostenibilità è un gioco di squadra, in cui ognuno è chiamato a dare il proprio contributo», ha concluso Rotelli.

«Grazie al Circolo e al Gruppo FdI perché, dietro ad ogni iniziativa, c’è impegno e programmazione: quello di oggi è un gesto simbolico, ma concreto», ha affermato Daniele Sabatini, capogruppo FdI alla Regione Lazio.

«La Regione è molto attenta ai temi ambientali: attraverso un bando cui possono partecipare enti pubblici ed associazioni sportive, stanzia infatti 4 milioni l’anno per la forestazione urbana e periurbana» ha spiegato Sabatini.

«Con l’esempio si può fare educazione: Fratelli d’Italia da anni porta avanti questa tradizione, perché ha a cuore l’ambiente e la città. Crediamo sia una buona prassi da seguire e coltivare nel tempo», ha detto in conclusione il coordinatore dei Circolo FdI, Luigi Maria Buzzi.