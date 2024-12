Daspo Willy per uno straniero violento. Nell’ambito della costante attività preventiva finalizzata a contrastare il fenomeno dei comportamenti violenti e del bullismo presso i locali pubblici, il questore di Viterbo, su istruttoria curata dai poliziotti della Divisione Anticrimine, ha adottato un provvedimento di divieto di accesso a locali pubblici o esercizi analoghi ubicati nel comune di Viterbo nei confronti di un 41enne. Lo straniero, in un’occasione, in evidente stato di alterazione psico-fisica era stato fermato dagli agenti della volante poiché poco prima aveva colpito il titolare di un bar che gli aveva intimato di allontanarsi per consentirgli di effettuare le pulizie del locale. In un’altra circostanza lo stesso è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per violazione degli obblighi relativi al soggiorno in quanto, dopo essere stato sorpreso a disturbare il personale di un esercizio commerciale, si è scagliato contro i poliziotti della volante, spintonandoli e cercando di colpirli con calci e pugni. La misura del questore, come detto, che lo costringerà per un anno a rimanere lontano dai locali pubblici o esercizi analoghi di Viterbo, nonché di stazionare nei pressi degli stessi.