I carabinieri arrestano un rapinatore grazie al coraggio di un passante. E’ accaduto sabato mattina quando un pericoloso malvivente è stato catturato in flagranza per rapina impropria. La pronta segnalazione da parte dei passanti ha permesso ai militari di intervenire rapidamente e impedire la fuga dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine.

L'operazione è stata resa possibile anche grazie all'intervento coraggioso di un cittadino di origine brasiliana, che ha notato il malvivente mentre tentava di rubare una borsa da un'auto parcheggiata in via della Palazzina e lo ha bloccato, mettendosi in pericolo in una breve colluttazione.

L'uomo arrestato da parte dei militari della Stazione del capoluogo e della sezione Radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile di Compagnia, intervenuti immediatamente sul posto, è stato posto arresti domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo, al termine l’uomo è stato tuttavia rimesso in libertà, mentre l'indagine è ancora in corso per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

In ogni caso, l'efficace azione dei carabinieri di Viterbo ha contribuito a garantire la sicurezza della comunità, dimostrando ancora una volta la professionalità e la prontezza delle forze dell'ordine nel contrastare il crimine sul territorio.

Il comandante provinciale dei carabinieri di Viterbo, colonnello Massimo Friano ha elogiato l'operato dei suoi uomini e dei cittadini che hanno contribuito al successo dell'operazione, sottolineando l'importanza della prontezza e della collaborazione tra le forze dell'ordine e la comunità locale. «Grazie alla rapidità dell'intervento dei carabinieri e al coraggio dei cittadini – ha dichiarato il comandante - la refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima, dimostrando una volta di più l'importanza della sinergia tra le forze dell'ordine e la cittadinanza».