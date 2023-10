Ladro seriale di cellulari, identificato e arrestato. Venerdì scorso i carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno eseguito la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un 32enne del posto, ritenuto responsabile di più furti di telefoni cellulari, commessi in esercizi pubblici. Il provvedimento è scaturito in seguito agli accertamenti condotti dai militari del Nucleo operativo e radiomobile. L’uomo lo scorso 14 luglio, in pieno centro storico, dopo aver danneggiato porta di locale ospitante distributori automatici di cibi e bevande, avrebbe sottratto il cellulare dalla stanza riservata agli addetti, per poi recarsi in un in un caffè in zona piazza Della Rocca e portar via dal bancone un altro cellulare di una dipendente nonché un tablet del titolare. Il 18 agosto, con medesime modalità, il 32enne avrebbe trafugato i telefoni di un negoziante di via Cardinal La Fontaine e del gestore di un caffè di via Cavour; dieci giorni dopo sarebbe stato ancora lui a presentarsi in un’officina meccanica fuori le mura e ad introdursi in ufficio per far proprio ennesimo cellulare del malcapitato. Le indagini, favorite dalla consultazione di apparati di videosorveglianza, hanno già permesso di restituire ai proprietari buona parte del maltolto. Quando è stato rintracciato dai carabinieri il 32enne è stato trovato in possesso di coltello a serramanico e 2 dosi di metadone detenute illegalmente; la perquisizione è proseguita nell’abitazione dove sono stati sequestrati 6 grammi di marijuana. Sottoposto agli arresti domiciliari, è stato quindi anche denunciato a piede libero per porto abusivo di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.