«Gli sgomberi degli abusivi a San Faustino proseguiranno anche nelle prossime settimane». Lo ha annunciato la sindaca Frontini nel tradizionale videomessaggio social del lunedì dedicato questa settimana al tema della sicurezza.

Il primo “blitz” risale allo scorso 27 febbraio quando dalla zona sono stati allontanati 17 abusivi, tra cui 4 minori che furono affidati ai servizi sociali. Un 27enne dominicano aggredì la polizia distruggendo con un martello mobili e oggetti e minacciando anche di lanciarsi dalla finestra.

La sindaca ha parlato da piazza del Sacrario interessata da due provvedimenti che la stessa prima cittadina ha ricordato: l’illuminazione con videosorveglianza al Sacrario e le ordinanze antibivacco e antialcol. Ordinanze che hanno portato a cinque sanzioni per l’alcol e a 30 i bivacchi. «Ma al di là di questo – ha detto la sindaca – le ordinanze ci ha portato a più controllo e presenza sul territorio da parte della polizia locale e delle forze dell’ordine».

Frontini ha parlato anche delle attività di controllo dei minimarket che hanno portato a riscontrare diverse violazioni per le quali sono state elevate sanzioni.