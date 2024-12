Un 35enne marocchino è stato arrestato dalla polizia a ridosso del centro di Viterbo perché trovato con mezzo etto di cocaina.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio disposti dal questore, con particolare attenzione alle zone della città ritenute più a rischio sotto il profilo della sicurezza pubblica, lunedì scorso la squadra volante ha fermato in una via cittadina a ridosso del centro storico un’autovettura sospetta con alla guida un cittadino straniero. L’atteggiamento nervoso che ha mostrato fin da subito il guidatore ha insospettito gli agenti che lo stesso potesse occultare armi o sostanze stupefacenti.

Da un controllo più approfondito sulla persona, estesa anche al mezzo, è stata trovata, nascosta in auto, una busta di cellophane contenente 52 grammi di cocaina purissima. Secondo gli investigatori la droga era sicuramente pronta per essere tagliata e ricavarci almeno il triplo della sua quantità e, successivamente, dosata per essere immessa sulla piazza ai fini di spaccio.

La perquisizione è proseguita presso l’abitazione dello straniero in un comune dell’alto Viterbese. Lo straniero, 35enne marocchino, già gravato dalla misura di prevenzione dell’avviso orale da diversi precedenti penali, è stato arrestato e posto domiciliari presso la sua abitazione in attesa della convalida dell’arresto, fissata nella giornata di domani e della verifica della sua posizione sul territorio nazionale.