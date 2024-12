Brutta avventura per un ragazzo di 17 anni accerchiato, spintonato e rapinato dal branco all’uscita di un centro commerciale. Il fatto è accaduto questo sabato intorno all’ora di pranzo all’esterno dell’Ipercoop. Secondo una prima ricostruzione il giovane è stato avvicinato da tre o quattro o anche più ragazzi, tutti magrebini, che lo hanno accerchiato e spintonato fino a costringerlo a consegnare loro il cellulare. La scena non è passata inosservata a uno degli addetti del centro commerciale che ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante ma gli aggressori sono fuggiti prima dell’arrivo della polizia. Sono state avviate le indagini ed è caccia al gruppo. Nel pomeriggio la polizia è tornata al centro commerciale forse per acquisire nuovi elementi utili alle indagini. Gli investigatori sono al lavoro anche sui video delle telecamere di sorveglianza che potrebbero aver immortalato elementi utili per identificare il branco.