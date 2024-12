Daspo urbano per i due polacchi coinvolti in una lite domenica sera in piazza del Comune. La misura è stata adottata dal questore Luigi Silipo dopo una scrupolosa attività istruttoria degli agenti della squadra anticrimine diretta da Fabio Zampaglione. Ai due di 31 e 27 anni è stato interdetto l’accesso alle aree urbane, in particolare al centro storico. Il provvedimento è scaturito a seguito di un intervento della volante in piazza del Plebiscito su richiesta di alcuni cittadini che avevano segnalato al 112 una rissa. Giunti, gli agenti hanno intercettato uno dei due stranieri, sanguinante, mentre poco lontano è stato bloccato l’altro polacco che, per sottrarsi al controllo, ha cercato di allontanarsi velocemente. Sentiti anche i testimoni, i poliziotti hanno appurato che i due, entrambi in stato di ebbrezza alcolica, dopo aver avuto un alterco tra di loro avevano aggredito senza particolari motivi utilizzando alcune sedie reperite sul posto, i clienti di un esercizio commerciale, alcuni dei quali (una coppia di fidanzati e un loro amico) sono poi dovuti ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso. I due sono stati denunciati a piede libero. Ora scatta il daspo urbano che li costringe a stare lontano dal centro storico per un anno.