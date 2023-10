Incidente stradale domenica per la squadra di giovani disabili di rientro dal campionato regionale calcio a 5. I ragazzi della viterbese Pianoscarano 1949 e Lo Zucchero Filato APS al ritorno dal campionato della federazione italiana sport paralimpici Fisdir Lazio, disputato alle Tre Fontane e vinto contro altre 5 squadre e più di 60 atleti, sono rimasti coinvolti in un incidente sulla Braccianese. Un’auto è piombata sulle vetture che stavano riportando a Viterbo i giovani disabili prendendole in pieno. Alessio Santoro, il mister, che era alla guida ha riportato le ferite più gravi. «Per una manovra scellerata e atroce di un individuo folle che mi ha attraversato all’improvviso svoltando su una doppia striscia continua con tanto di strisce pedonali - si sfoga sui social - che dire, mi auguro solo nella pena più esemplare perché certa gente che guida senza senso, senza pensare agli altri pensando, solo a se stessa deve pagare per ciò che può creare agli altri. Detto ciò, oltre che la macchina distrutta di neanche un anno, un cellulare rotto di neanche un mese e di un altro ragazzo (disabile coinvolto e ferito) debbo ringraziare solo qualcuno lassù se sono qui a scrivere e raccontare tutto ciò anche se servirà tempo e pazienza».

Oggi Santoro è stato dimesso dall’ospedale.