Paura oggi pomeriggio presso il rinomato ristorante “Il Gargolo” di piazza della Morte per un principio d'incendio. Le fiamme, per causa ancora in corso d'accertamento, sarebbero partite dalla cucina e in particolare dal forno a gas. Il personale ha tentato di spegnere l'incendio con gli estintori e poi ha chiamato i vigili del fuoco. Il locale non era ancora aperto.

Per fortuna l'incendio era di modestissima entità e nella fase iniziale per questi i vigili del fuoco sono riusciti a domarlo senza grosse difficoltà.

Nonostante la paura iniziale i danni non sarebbero ingenti.

L'intervento dei caschi rossi, infatti, si è concluso in breve tempo.