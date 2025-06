Per l’incendio alla facoltà di Agraria sono state evacuate due palazzine. Si tratta delle palazzine A e B di via San Camillo de Lellis 6/B.

L’ordinanza del Comune è stata firmata nel pomeriggio di oggi.

“Per motivi contingibili e urgenti di tutela della salute e dell'incolumità pubblica – si legge nel provvedimento – sia disposta, in via precauzionale e con decorrenza immediata, l’evacuazione degli edifici ubicati in via San Camillo de Lellis civico 6/B, palazzina A e palazzina B.

I residenti e gli eventuali occupanti dovranno lasciare i locali e rimanere fuori dagli edifici fino a nuova disposizione, che sarà adottata in esito agli accertamenti tecnici e alle verifiche sanitarie effettuate dalle autorità competenti”.

Tale ordinanza fa seguito alla riunione del Centro coordinamento soccorsi (CCS) tenutasi nel primo pomeriggio di oggi, nell’ambito della quale è emersa, oltre alle misure già disposte, la necessità di adottare ulteriori azioni di carattere precauzionale, tenuto conto della prossimità di alcuni fabbricati all’edificio interessato dall’incendio.

Nello specifico, entrambe le palazzine risultano immediatamente adiacenti all’area interessata dall’incendio, con potenziale esposizione diretta a fumi residui, polveri, ricadute atmosferiche o altri effetti connessi alla propagazione dell’evento, tali da giustificare, in via precauzionale, la temporanea evacuazione delle palazzine stesse, al fine di salvaguardare l’incolumità di residenti e occupanti.