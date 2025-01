Tanta gente oggi nella Chiesa S. Maria della Grotticella per l’ultimo saluto al 55enne Luca Lupino, commerciante e storico tifoso della Viterbese, venuto a mancare a causa di una malattia contro cui combatteva da qualche anno.

«Questa mattina la città ha dato il suo ultimo saluto a Luca Lupino - ha detto la sindaca Frontini - Una chiesa stracolma di gente e tanto affetto verso un uomo perbene che se ne è andato troppo presto, che ha condiviso ogni momento della sua malattia con le persone a cui voleva bene, combattendo fino all’ultimo giorno.

Luca era molto conosciuto e amato in città. Non solo per la sua attività commerciale, ma anche per la sua sincera e smisurata fede calcistica per la squadra della nostra città.

La Viterbese, che ha sempre onorato, sostenuto, amato e difeso, fino all’ultimo suo giorno di vita. Mancherai Luca, non solo la domenica allo stadio. Alla famiglia Lupino - ha concluso la sindaca - le mie più sentite condoglianze».