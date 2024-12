Ancora una lite a suon di bottigliate nella zona di San Faustino. Ieri sera due stranieri, in evidente stato di alterazione dovuta all’alcol, hanno iniziato a litigare fino ad arrivare prendersi a bottigliate. Il fatto è accaduto intorno alle 21 in via Cairoli. In quel momento in giro c’erano diversi passanti che si sono spaventati. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri che hanno ristabilito la calma. Non si conoscono le motivazioni della lite ma resta il fatto che i residenti della zona sono esasperati. Un cittadino, sceso in strada, si è abbandonato a uno sfogo: «Sono prigioniero di questo quartiere. Sto cercando di vendere casa da mesi - dice - ma non solo si è svalutata moltissimo, ma non trovo nessuno disposto ad acquistarla». La sera prima un’altra rissa era avvenuta alla Trinità dove due gruppi di italiani sono venuti alle mani a causa di Un pitbull lasciato libero che avrebbe aggredito un altro cane. I rispettivi padroni dalle parole sono passati alle mani ma nel litigio sarebbero intervenuti i loro rispettivi gruppi di amici. La rissa è stata interrotta dall’arrivo delle forze dell’ordine.