Si chiama Primo Volo e non a caso è stato inaugurato ieri pomeriggio alle 17, proprio nell’aeroporto Tommaso Fabbri.

La struttura è stata realizzata dal secondo Reparto Genio dell’Aeronautica militare di Ciampino con fondi del ministero della Difesa, e potrà ospitare un totale di 40 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, figli dei dipendenti del ministero della Difesa.

Al taglio del nastro naturalmente oltre al “padrone di casa”, il comandante dell’aeroporto Gianluca Spina, insieme al vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza, all’assessora alle politiche sociali Rosanna Giliberto e al comandante dei vigili del fuoco Mauro Caprarelli, entrambi alla loro prima uscita ufficiale.

Presente anche Karim Sorgi, rappresentante della Cooperativa Sociale Leonardo di Chieti, che gestirà l’asilo.

«Prima di tutto voglio ringraziare il Comune di Viterbo che ci ha supportato per la realizzazione di questo progetto - ha esordito il colonnello Spina - Per arrivare a questo risultato si è fatto squadra nella città di Viterbo. Per questo voglio ringraziare tutti i presenti questa sera, perché grazie a loro si è potuta realizzare questa struttura che ospiterà i figli dei dipendenti del ministero della difesa di Viterbo».

L’asilo, attivo da qualche giorno, ospita già 36 “piccoli clienti” che passano le loro giornate in un ambiente sicuro, confortevole, e ben attrezzato, anche per favorire l’inserimento di eventuali piccoli utenti portatori di disabilità fisiche e psico-sensoriali.

«Questo risultato è la linea con quello che sta facendo il Comune di Viterbo da due anni per l’educazione - ha detto l’assessora Giliberto - Sono sicura che qui lavoreranno, data la loro esperienza nel settore, educatori e educatrici con una grande competenza in questo settore specifico».

Dopo la benedizione al nuovo asilo, il vescovo Piazza si è soffermato sull’importanza di strutture come queste per la formazione dei bambini.

«Quando ho chiesto alle operatrici dell’asilo che cosa significa stare dalle 8 del mattino alle 17 di sera con i bambini, mi hanno risposto la passione - ha spiegato il vescovo - Io vi ringrazio per questa risposta, perché è il segno di quella competenza con cui si porterà avanti il cammino di crescita di quella meravigliosa speranza che sono i bambini».