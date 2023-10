Mercoledì sera a Viterbo in Strada Bagni all'altezza delle piscine Carletti, gli agenti della volante ha proceduto al controllo di un'autovettura. All'interno un 53enne italiano ha mostrato un atteggiamento insofferente in risposta alle domande degli operatori sul motivo per il quale si trovava lì a quell'ora.

Nel corso della successiva perquisizione personale e veicolare nel cassetto portaoggetti del veicolo sono stati trovati un coltello a serramanico della lunghezza di venti centimetri e di una bomboletta spray al peperoncino da 50 millilitri. L'uomo è stato pertanto denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere e nei suoi confronti è stato anche emesso il provvedimento del foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Viterbo, non essendo lo stesso residente nel capoluogo.