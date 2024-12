Il furto, la fuga e l’arresto con un carabiniere ferito. I fatti sono accaduti lunedì pomeriggio quando due uomini sono entrati in un appartamento nel quartiere Santa Lucia per un furto.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che si sono messi alla ricerca dei ladri che, nel frattempo, si sono dati alla fuga.

Fuga che è durata poco perché i militari sono riusciti a intercettarli e a bloccarli poco dopo.

E’ nella concitazione di questo momento che un carabiniere è rimasto ferito tanto da dover ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso. Dopo essere stati fermati, i malviventi sono stati arrestati e portati in caserma. Per loro l’accusa è di rapina impropria, in quanto avrebbero usato violenza per assicurarsi la fuga e il bottino.

I ladri sono due stranieri di origine albanese.

Ieri mattina sono comparsi davanti ai giudici del tribunale di Viterbo. Ancora da quantificare l’ammontare della refurtiva. Le indagini sono state affidate ai carabinieri.