Questa mattina, all’interno della sala convegno della Questura di Viterbo, si è tenuta la cerimonia di consegna della sciarpa Tricolore ai commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato nominati con decorrenza 1 gennaio 2023.

Il questore, Fausto Vinci ha consegnato, davanti ai numerosi familiari presenti, la sciarpa tricolore ai funzionari in servizio nella nostra provincia: Luciana Di Francesco, Marco Ferri, Pietro Corinti, Giulio Cristofori, Luca Fortuni e Giovanni Coscetti della Questura di Viterbo, Mauro Di Paola della polizia stradale e Roberto Guerrini in quiescenza dall’inizio di questo mese.

La sciarpa tricolore assume un particolare valore per i funzionari della polizia di Stato, non soltanto perché simboleggia le delicate funzioni che vengono loro assegnate dalla legge a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma soprattutto per la solennità che essa conferisce alle attribuzioni esercitate al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini.

La cerimonia si è svolta in contemporanea e in videoconferenza con quella nazionale, che ha avuto luogo a Roma presso la Scuola superiore di polizia alla presenza del capo della polizia Vittorio Pisani.