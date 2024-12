Sirene, lampeggianti, gente che urla. Una situazione non insolita nel quartiere di San Faustino, chi è presente in piazza intorno alle 11.30 pensa subito all’ennesima rissa. Ma bastano pochi minuti e la realtà che si presenta è ben diversa. Un furgone dei vigili urbani e un’auto della polizia scortano una famigliola di cinghiali. Poco prima gli ungulati avevano attraversato la piazza, si erano inoltrati nelle vie laterali e dopo aver raggiunto piazza della Trinità si erano introdotti in un giardino. Con l’aiuto delle sirene, vigili e polizia li hanno scortati e indirizzati in via Signorelli scendendo verso il Pilastro, tra i commenti alcuni ironici altri indignati dei cittadini presenti sulle forze dell'ordine che fanno da scorta ai cinghiali.