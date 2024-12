Paura oggi in via Tedeschi, nei pressi di porta Romana, per l’incendio di un ciclomotore.

Erano circa le 12,30 quando il mezzo, che transitava in zona, ha presso improvvisamente fuoco. Il conducente è riuscito a saltare giù dal mezzo appena si è accorto del fumo che si sarebbe sprigionato dal motore. Per fortuna, a parte lo spavento, non ha riportato ferite.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno domato l’incendio. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale per gestire il traffico.