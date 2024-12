Rapina questa mattina ai danni del distributore Ewa, lungo la superstrada da Viterbo e Vetralla, malmenati due benzinai. I malviventi hanno agito in tre e sono entrati in azione intorno alle 8,30. Secondo una prima ricostruzione sarebbero arrivati sul posto con un’auto da una stradina laterale e si sarebbero appostati in attesa dell’arrivo del benzinaio. Questo è stato aggredito mentre stava prelevando l’incasso. I rapinatori lo hanno colpito con un bastone e con il calcio di una pistola che poi si è rivelata giocattolo. Alle grida dell’uomo è accorso anche un suo collega che è stato malmenato a sua volta.

I rapinatori sono quindi fuggiti con un bottino di circa 1800 euro. Immediate le indagini della polizia. Trovati sul posto il bastone e la pistola usata dai malviventi. I due benzinai sono finiti in ospedale per le cure del caso.