Paura oggi pomeriggio sulla Cassia Nord per un’auto in fiamme. E’ accaduto in località Tufelli, all’altezza dei locali di Marino Fa Mercato, in direzione Montefiascone.

Per cause in corso d’accertamento la vettura, un’Alfa Romeo, si è incendiata e le fiamme si sono propagate in breve tempo a un campo di grano che costeggia la strada.

Sul posto l’immediato intervento dei vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme e a domare poi l’incendio. Per fortuna il conducente è rimasto illeso. Per la durata dell’intervento è stato necessario chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia.

Non è escluso che l’incendio si sia innescato da un guasto meccanico al motore,

Presenti sul posto anche i carabinieri forestali, la polizia locale di Montefiascone e di Viterbo.