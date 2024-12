Grave incidente stradale oggi pomeriggio lungo la strada Acquabianca.

In uno scontro tra un’auto e una moto, un centauro è rimasto ferito in maniera seria a una gamba.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 all’altezza dell’incrocio con Strada Querciaiolo. Secondo quanto si è potuto apprendere la moto stava procedendo verso Vitorchiano mentre l’auto, una Opel Corsa bianca, si stava immettendo dalla strada laterale quando, per cause che sono ancora in corso d’accertamento, si sono urtate.

Stando a una prima sommaria ricostruzione la moto sarebbe rimasta agganciata all’auto per qualche metro.

Ad avere la peggio è stato il centauro, un 66enne. L’uomo avrebbe riportato ferite gravi ad una gamba.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Belcolle. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Illeso l’automobilista 70enne. Sul posto oltre ai sanitari del 118 è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi del caso. Il traffico ha subito rallentamenti.