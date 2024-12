Arrestato spacciatore in monopattino. Il giovane è stato intercettato dai carabinieri lunedì sera. Alla vista dei militari, il ragazzo ha tentato di liberarsi di un bicchierino di carta contenente nove involucri di cocaina, per un totale di 5,3 grammi. Grazie alla prontezza e alla scrupolosa attenzione dei carabinieri, l’azione del sospettato è stata immediatamente notata dai militari che sono intervenuti. Nel tentativo di sfuggire alla cattura, il ventenne ha abbandonato il monopattino e si è dato alla fuga a piedi, ma l’efficace coordinamento operativo dei carabinieri ha permesso di inseguirlo e bloccarlo rapidamente in strada Bagni. La perquisizione nell’abitazione del giovane, situata nel centro storico di Viterbo, ha portato al sequestro di ulteriori 19,7 grammi di hashish, suddivisi in due buste di plastica, oltre a una somma di denaro in contanti, potenzialmente frutto dell’illecita attività. Il 20enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.