Arrestato un latitante egiziano di 24 anni che si nascondeva sotto falso nome. E’ avvenuto venerdì mattina quando gli agenti della squadra volante, a seguito di articolata attività info-investigativa, ha tratto bloccato il ragazzo. Lo straniero, colpito da ordine di carcerazione emesso nel 2020 dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Roma per rapina e spaccio di sostanze stupefacenti commessi quando era ancora minorenne, è riuscito per anni a sfuggire alla cattura, celando la sua identità sotto falsi nomi e alias. E proprio nascosto sotto uno di questi alias è stato individuato e fermato in città, prima di essere associato presso l’istituto penale minorile “Casal del Marmo” di Roma per espiare la pena di 4 mesi e 13 giorni di reclusione.