Iniziano i lavori su viale Trieste e si avvicina la riapertura della strada a doppio senso di circolazione. Da martedì 14 ottobre, infatti, prenderà il via l’intervento di ripristino della sede stradale nel tratto in cui ha perso la vita lo scorso giugno il 15enne Leonardo Cristiani.

I lavori di asfaltatura andranno avanti presumibilmente per tre giorni, fino a giovedì 16.

L’intervento di ripristino è stato affidato dal Comune di Viterbo alla ditta Catoni srl. I lavori sono stati richiesti dalla Procura che aveva sequestrato la strada dopo l’incidente per consentire i rilievi tecnici. Accertamenti che si sono conclusi a fine luglio. Per tutto questo periodo, il tratto di strada interessato è transennato e regolato da un impianto semaforico provvisorio che regola un senso unico alternato.

A fine luglio la Procura aveva firmato il provvedimento di dissequestro della strada a condizione che il Comune eseguisse i lavori di messa in sicurezza. Le prescrizioni rientrano nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del 15enne per la quale risultano indagati l’assessore ai lavori pubblici Stefano Floris e il dirigente comunale Luca Cosimi.

I lavori sono anche propedeutici alla riapertura della strada a doppio senso di circolazione.

Riapertura che, come già chiarito in consiglio comunale dall’assessore ai lavori pubblici, Stefano Floris, avverrà dopo la posa del nuovo manto stradale, necessaria per garantire condizioni di sicurezza adeguate. Sebbene non sia stata ancora indicata una data precisa, presumibilmente avverrà entro una decina di giorni.