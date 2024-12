Ancora paura in centro dove un uomo è stato accoltellato a una mano. E’ accaduto venerdì notte in piazza del Teatro.

Una donna, per cause in corso d’accertamento, ha aggredito un uomo.

Dopo aver dato in escandescenze avrebbe colpito l’auto e poi avrebbe raggiunto con un fendente l’uomo ferendolo a una mano.

La donna, di origine nordafricana, avrebbe usato un coltello, forse da cucina, che dopo l’aggressione non è stato trovato.

Ha cercato di scappare e alcuni passanti hanno cercato di fermarla ma senza successo.

E’ stato necessario quindi l’intervento dei carabinieri, giunti insieme alla polizia, che l’hanno bloccata e portata in caserma per accertamenti.

L’uomo, invece, è finito al pronto soccorso di Belcolle per le cure del caso ma non sarebbe grave.

Non si conoscono, al momento, le motivazione che hanno scatenato la furia della donna.