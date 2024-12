Aggredisce un carabiniere fuori da una discoteca, denunciato un 29enne.

Il fatto è accaduto la scorsa settimana durante il lungo ponte festivo, in particolare nella notte dell’8 dicembre scorso fuori da un noto locale notturno di Viterbo. La vittima, come detto, è un militare dell’Arma dei carabinieri fuori servizio che si trovava in compagnia di alcuni suoi amici all’esterno della struttura.

Ricevuta la segnalazione di un’aggressione, sul posto si è portata una pattuglia della squadra volante della questura di Viterbo.

Gli agenti hanno avviato subito le indagini e hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti sul posto. Queste insieme alla visione delle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale hanno consentito alla polizia di individuare il responsabile.

Si tratta di in un 29enne già conosciuto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato riconosciuto anche dal carabiniere. Per lui è scattata la denuncia a piede libero all’autorità giudiziaria per lesioni.