Tragedia questa mattina in un’azienda agricola di Castel d’Asso. Un uomo, di 33 anni, ha accusato un malore, si è accasciato ed è morto.

Il fatto è avvenuto durante il turno di lavoro. Per cause, ancora in corso d’accertamento, un operaio, S. T. le sue iniziali, di 33 anni avrebbe avvertito un malore quindi è caduto a terra. Immediato è stato dato l’allarme. I soccorsi, tempestivi, invano hanno tentato di rianimarlo ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 a quel punto non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Sul posto oltre al 118 è intervenuta anche pattuglia della polizia.

Successivamente sono arrivati anche gli agenti della polizia scientifica per gli accertamenti del caso. Sono, infatti, ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause della morte del ragazzo che, al momento, restano un mistero.