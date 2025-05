Avrebbe accoltellato il vicino di casa al culmine di una lite scoppiata durante una serata in compagnia, probabilmente sotto l’effetto dell’alcol. Un 53enne viterbese è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viterbo per tentato omicidio.

Il fatto è accaduto lunedì quando una intorno alla mezzanotte, una pattuglia è intervenuta in una villa ubicata nella zona tra il centro della città e l’ospedale. All’arrivo, i militari hanno trovato un uomo e una donna feriti: il primo, un 49enne residente nella zona, versava in gravi condizioni in quanto era stato raggiunto all’addome da diverse coltellate; la seconda, una 53enne originaria del nord Italia, aveva sul volto evidenti lividi causati verosimilmente da colpi inferti a mani nude. Dopo aver assicurato il trasporto d'urgenza in ambulanza per entrambi i feriti al pronto soccorso, i carabinieri hanno avviato le indagini per raccogliere informazioni utili a chiarire la dinamica dei fatti e rintracciare l'aggressore.

Dalle indagini preliminari è emerso che l'arrestato, dopo aver trascorso una serata in compagnia della convivente e di un vicino, avrebbe manifestato uno stato di alterazione psico-fisica a causa dell’assunzione di bevande alcoliche. Questo stato avrebbe innescato una accesa lite per motivi affettivi. Il conflitto verbale è rapidamente degenerato, portando l'aggressore a colpire il vicino con calci e pugni, ferendo anche la donna che era intervenuta per cercare di separare i due. In un momento di escalation della violenza, l'uomo ha inflitto cinque coltellate al vicino, prima di rendersi irreperibile.

Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno rinvenuto il coltello pieghevole utilizzato per l'aggressione che è stato sequestrato. L’aggressore, invece, successivamente si è recato autonomamente presso l'ospedale per ricevere le cure per le ferite riportate durante la colluttazione. Attualmente, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in una diversa abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Viterbo.