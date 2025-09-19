PHOTO
È morta a distanza di due giorni dal funerale del fratello più piccolo. Un doppio lupo ha colpito la famiglia Agnitelli. Angela, 55 anni, non avrebbe retto alla notizia della morte del fratello Alessandro, 47enne, stroncato da un infarto,
Appresa la notizia della disgrazia la donna avrebbe avuto a sua volta un malore. Pare che soffrisse di patologie pregresse. Sta di fatto che il suo cuore non ha retto al dolore.
La donna, così come il fratello soprannominato simpaticamente Grappaman, era molto conosciuta e benvoluta a Vignanello, il paese dove vivevano entrambi.
La notizia della sua morte ha scosso la comunità ancora sotto shock per la scomparsa prematura del fratello. Alessandro Agnitelli era molto impegnato nell'associazionismo e nelle attività culturali. Da venerdì non aveva più risposto al telefono. Domenica gli amici sono andati a cercarlo nel suo casale di campagna dove lo hanno trovato privo di vita.