È morta a distanza di due giorni dal funerale del fratello più piccolo. Un doppio lupo ha colpito la famiglia Agnitelli. Angela, 55 anni, non avrebbe retto alla notizia della morte del fratello Alessandro, 47enne, stroncato da un infarto,

Appresa la notizia della disgrazia la donna avrebbe avuto a sua volta un malore. Pare che soffrisse di patologie pregresse. Sta di fatto che il suo cuore non ha retto al dolore.

La donna, così come il fratello soprannominato simpaticamente Grappaman, era molto conosciuta e benvoluta a Vignanello, il paese dove vivevano entrambi.