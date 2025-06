«L’incendio divampato mercoledì mattina nella facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia ha dimostrato ancora una volta la grande professionalità dei vigili del fuoco di Viterbo che in poche ore hanno domato l’incendio. A supporto delle operazioni di spegnimento sono intervenuti i vigili del fuoco di Roma e Rieti, con uomini e mezzi, e personale specializzato delle vicine caserme dell’Esercito.

«Purtroppo la situazione dei mezzi di soccorso in dotazione ai vigili del fuoco di Viterbo è disastrosa – dichiara Danilo Martoni segretario regionale Lazio del Conapo, sindacato autonomo vigili del fuoco – ieri i colleghi sono intervenuti con un’aps (auto pompa serbatoio – il mezzo che effettua il novanta percento degli interventi) degli anni ’90 e un’autoscala di pochi anni più recente.

Sei, delle sette in dotazione, le Aps in riparazione presso officine autorizzate, tra cui l’ultima assegnata circa tre anni fa, per le quali non si conoscono i tempi di consegna, solo una autoscala funzionante delle quattro di cui è dotato il Comando e niente autogru, anche questa fuori da mesi in riparazione, una situazione insostenibile che mette a rischio vigili del fuoco e cittadini. Non parliamo poi dei mezzi di colonna mobile, – prosegue Martoni – per intenderci sono quei mezzi che usiamo per spostarci quando ci sono le calamità, sono stati tutti messi fuori uso, perché con oltre quarant’anni e non funzionano, ma non sono mai stati rimpiazzati con mezzi nuovi.

Anche con il personale siamo ai minimi storici – conclude Martoni – mancano vigili, che dovrebbero arrivare con i prossimi spostamenti ma non sappiamo effettivamente quanti ne arriveranno, e capi squadra, anche questi in arrivo ma già con saldo negativo a causa dei pensionamenti, situazione analoga anche tra i funzionari tecnici e personale amministrativo».