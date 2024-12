CERVETERI – Entro il 2024 consegnare agli agenti la nuova caserma della Polizia municipale. È l’obiettivo del comune cerveterano che ha dato una accelerata all’iter che si era impantanato dopo la scelta, poi rivelatasi fallimentare, di trasferire i vigili urbani nei locali della cantina sociale di via Fontana Morella. E dopo i vari esposti sindacali, per le attuali condizioni del comando di via Friuli, si è creata la necessità di una gara per individuare il privato che possa ospitare la sede della municipale. «La commissione incaricata dovrà decidere quale possa essere quella più conveniente – parla Riccardo Ferri, assessore all’Urbanistica di Cerveteri – e ha già scritto ai quattro che hanno partecipato alla gara con le dovute prescrizioni a cui, eventualmente, dovranno attenersi». L’edificio, in base al regolamento che è stato firmato, dovrà avere una metratura compresa tra i 500 e i 600 metri quadri e dovrà essere situato in una posizione adatta per essere raggiunta da mezzi pubblici¬. Tutte e quattro le strutture praticamente sono dislocate all’ingresso della città tra via Settevene Palo e via Settevene Palo Nuova. La caserma dei vigili urbani, che il comune cerveterano vorrebbe poi riscattare con l’acquisto non pagando più 17mila euro l’anno come in via Friuli, dovrebbe anche ospitare gli uffici per i servizi sociali e scolastici e anche quello relativo ai messi comunali. In più, fatto da non tralasciare, i disabili non possono accedere in sede per via delle scale. Non c’è l’ascensore nella palazzina di via Friuli. Uno scenario di presunte irregolarità – era stato denunciato dal Csa Regioni Autonomie Locali - con 21 agenti (13 uomini e 8 donne) che operano in uffici e spazi accatastati come abitazioni e con un normale garage utilizzato per i mezzi. La nuova caserma oltre a non ostacolare l’entrata dei diversamente abili, consentirebbe agli agenti di avere dei parcheggi per le auto di servizio. Si ragiona anche sul numero degli agenti perennemente in sottorganico. Per affrontare l’estate è ormai ufficiale l’ingresso di tre figure stagionali che andranno a dar manforte alla sede di via Friuli. Come anticipato dall’assessore al Personale, Alessandro Gnazi, i tre agenti saranno a regime a luglio ma con una novità rispetto al passato: resteranno in servizio fino al 31 dicembre e uno sarà contrattualizzato in modo indeterminato.

