CIVITAVECCHIA – Una doppia segnalazione è quella che arriva dai residenti di viale Baccelli. «Volevo segnalare con foto dello scorso novembre inviate le mancate potature sulle alberature di viale Guido Baccelli che non vengono potate da 5 anni e i residenti della via si aspettano un intervento di potatura il prima possibile perché le piante – ha spiegato un cittadino – come si vede dalle foto sono cresciute a dismisura, divenendo una giungla, andando a sbattere sulle finestre e le terrazze delle abitazioni più basse. Per non parlare dei rami che si spezzano nelle giornate di vento forte».

C’è poi il problema legato alle strisce pedonali diventate praticamente invisibili, specialmente nella parte che va dal Dlf alla rotonda che porta all’Uliveto. «Speravamo finalmente nel rifacimento delle strisce, qualche settimana fa, quando gli operai erano intenti ad intervenire qualche metro più avanti – hanno spiegato i residenti della zona – e invece nuovamente siamo a segnalare la pericolosità di questo tratto di strada».