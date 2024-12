FIUMICINO - Sono ripartiti i lavori sul viadotto dell’Aeroporto e la proima novità riguarda le limitazioni precedentemente impostesono state rimosse, in direzione Ostia, le limitazioni viarie, su quella che è una struttura di rilievo per i collegamenti tra Fiumicino ed Ostia. Rimangono, per il momento, le restrizioni nella direzione opposta, verso l’aeroporto.

La misura segue l’annuncio, dato il 27 giugno scorso in una conferenza stampa, tenutasi presso l’Aula consiliare del Comune di Fiumicino alla presenza del Sindaco, Mario Baccini e del responsabile Struttura Territoriale di Anas Lazio, Marco Moladori,. Durante la conferenza erano state presentati nel dettagilio una serie di interventi riguardanti non solo il viadotto dell’aeroporto, ma anche il ponte della Scafa. Il tutto per rispondere alla necessità di migliorare la viabilità in vista del Giubileo 2025, in vista della demolizione e ricostruzione degli impalcati per 650 metri che avverrà dopo l’evento giubilare. L’obiettivo della progressiva riapertura delle carreggiate con due corsie per senso di marcia era quindi già stato annunciato e sarà fondamentale per gestire l’aumento del traffico previsto nel 2025, ridurre i disagi per gli utenti e migliorare la circolazione sulla A91 Roma-Fiumicino e nelle aree circostanti.

«Ringrazio Anas per l’attenzione e la concreta disponibilità ad accogliere le richieste del comune a migliorare, con opere per oltre 17 ml di euro, la viabilità alternativa al viadotto – dichiara il sindaco Mario Baccini -. Bene la riapertura del viadotto e la rimozione delle limitazioni viarie, un punto nevralgico per il traffico locale messo in sicurezza e costantemente monitorato.- aggiunge -. È noto a tutti che la ditta affidataria dell’opera di rifacimento del viadotto, è stata esclusa da Anas per ragioni di inadempienze contrattuali e che le procedure per il nuovo affidamento sono in itinere. La nostra città non può però aspettare che Anas termini le proprie procedure senza interventi immediati che riducano il disagio degli utenti e migliorino la circolazione sulla A91 Roma – Fiumicino e nelle aree circostanti. Per questa ragione ho apprezzato la decisione di Anas di togliere le limitazioni viarie in direzione Ostia a seguito di ulteriori e rassicuranti collaudi, in attesa della sua demolizione e ricostruzione”, conclude il Primo Cittadino.

La decisione della rimozione delle limitazioni, però, ha scaturito qualche polemica: “Da diverso tempo i cittadini si domandavano quando sarebbero iniziati i lavori sul viadotto di via dell’Aeroporto e adesso è arrivata la risposta. Ma cosa ne sarà della sicurezza dell’infrastruttura? Restiamo basiti di questa decisione, che non è stata mai discussa in Commissione ma solo in incontri non pubblici», ha dichiarato il capogruppo del Pd Ezio Di Genesio Pagliuca.

«Non solo, il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, che adesso si è adoperato con Anas per la riapertura del ponte, solamente nell’ottobre 2022 sosteneva che l’intervento era “necessario e urgente” per la sicurezza di tutti – ha aggiunto il Capogruppo – . Allora è lecito pensare che il viadotto sia stato strumentalizzato dall’attuale maggioranza per creare caos e polemiche negli anni precedenti. Oppure, visto che sembra ci siano problemi con la ditta, si è deciso di non fare l’opera piuttosto di indire una gara per un nuovo affidamento dei lavori. Quindi o tutte le preoccupazioni espresse da Baccini – conclude Di Genesio Pagliuca – e la sua squadra a venti giorni dalle elezioni amministrative erano una bufala, oppure oggi si decide di procedere senza preoccuparsi della sicurezza dei cittadini. E se dovesse succedere qualcosa?»