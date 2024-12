LADISPOLI - Dopo lo stop ai lavori per la sagra del carciofo, si "riparte" con la pista ciclabile. Il cantiere a viale Venezia, andando avanti a singhiozzo, tra le lamentele dei residenti che chiedono celerità per cercare di liberare almeno i parcheggi rimasti, è ultimato. Ora però sorge l'ennesimo dilemma: come si collegherà alla stazione ferroviaria? Si procederà verso viale Italia o verso la scuola di via Rapallo? Tanti interrogativi quelli dei residenti, preoccupati di perdere ulteriori parcheggi e di veder compromessa la viabilità davanti la scuola, che al momento restano ancora senza una risposta. «La pista è umorale - scrive sarcastico il signor Mario - procede schizofrenica all'interno della città. Viene progettata di giorno in giorno senza logica».

