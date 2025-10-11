CERVETERI – Via Settevene Palo, via Fontana Morella e ora anche via Fratelli Soprani dove gli automobilisti continuano a percorrerla contro mano in barba al codice della strada. Di aree pericolose ce ne sono tante in terra etrusca e anche di incroci pericolosi. Negli ultimi giorni è esplosa la protesta tra via Soprani appunto e via Fontana Morella dove il Comune ha proibito il doppio senso di marcia. Una decisione che in qualche modo ha spiazzato commercianti e residenti costretti a giri più lunghi per poter raggiungere il centro abitato. Per la giunta comunale però questa scelta non è così improvvisata ed è stata comunque condivisa con la Polizia municipale. «È stata una piccola modifica alla viabilità – spiega il vicesindaco, Riccardo Ferri - apportata sia per una sicurezza maggiore dei pedoni, in quanto la carreggiata è piuttosto stretta anche per via dei parcheggi consentiti su ambo i lati, sia per venire incontro ad alcune segnalazioni pervenuteci dai residenti della zona. In questi primi giorni la polizia locale sarà presente in via Fratelli Soprani per agevolare ed abituare gli automobilisti alla nuova segnaletica attiva, anzi ringrazio il comando per l’impegno». Da via Fontana Morella a via Settevene Palo, forse il punto più critico di tutta Cerveteri, in prossimità dello svincolo autostradale per la Roma-Civitavecchia. Un’arteria dove si registrano continuamente incidenti e dove il traffico è all’ordine del giorno. Di questa rotatoria non si è saputo più nulla dopo l’annuncio della sindaca, Elena Gubetti, che aveva parlato di un aumento dei costi del progetto in seguito alle richieste del Ministero. L’opposizione continua a chiedere chiarimenti, così come diversi comitati di zona che si sono espressi sulla vicenda parecchie volte nell’ultimo anno.

