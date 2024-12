FIUMICINO - Via Italo Raulich ad Aranova sarà presto oggetto di interventi per migliorarne la sicurezza, una necessità emersa dalle segnalazioni di numerosi cittadini preoccupati per i rischi che caratterizzano l’area. Tra le problematiche evidenziate spicca l’assenza di attraversamenti pedonali adeguati, che rende pericoloso il transito dei pedoni.

In risposta a queste sollecitazioni, le forze di opposizione hanno presentato una mozione in Consiglio comunale chiedendo la realizzazione di due attraversamenti pedonali per garantire maggiore tutela. Durante l’ultima seduta consiliare, la mozione è stata discussa e trasformata in un ordine del giorno, votato all’unanimità da tutti i consiglieri. Un risultato che dimostra come il tema della sicurezza stradale in via Raulich sia condiviso da tutte le forze politiche.

“Ora gli uffici dovranno individuare la soluzione migliore per mettere in sicurezza la strada – hanno dichiarato i promotori dell’iniziativa –. Non ci accontentiamo delle buone intenzioni, ma vigileremo affinché si passi dalle parole ai fatti in tempi brevi, rispondendo concretamente alle esigenze dei cittadini che hanno sollevato il problema”.

L’ordine del giorno rappresenta un impegno formale da parte dell’amministrazione comunale a intervenire, ma sarà cruciale accelerare le fasi tecniche e progettuali per garantire che gli interventi vengano realizzati senza ritardi. La priorità è individuare modalità di intervento efficaci e rapide, con l’obiettivo di ridurre i rischi per pedoni e automobilisti e rendere via Raulich una strada sicura per tutti.

Questa decisione arriva in un momento in cui la comunità di Aranova chiede con sempre maggiore insistenza che la sicurezza stradale diventi una priorità per l’amministrazione. La realizzazione degli attraversamenti pedonali potrebbe rappresentare un esempio virtuoso di come le richieste dei cittadini possano tradursi in azioni concrete.

L’impegno ora è duplice: garantire che gli uffici tecnici individuino rapidamente le soluzioni migliori e assicurarsi che gli interventi siano portati a termine nel minor tempo possibile. Per la comunità di Aranova, il voto unanime del Consiglio comunale segna un passo avanti importante, ma la vera sfida sarà tradurre questa volontà politica in miglioramenti tangibili per la qualità della vita dei residenti.