SANTA MARINELLA – L’amministrazione comunale, inizia il percorso per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. E’ stato infatti approvato in giunta l’atto che darà indicazioni e fornirà gli strumenti per favorire la formazione e l’avvio delle comunità sul territorio comunale.

“Un gruppo di cittadini, di attività commerciali, di enti ed imprese – afferma il sindaco Tidei - possono unire le proprie forze con l'obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. La comunità energetica rinnovabile è un’associazione aperta alla partecipazione di chiunque voglia farne parte, con lo scopo di utilizzare l’energia rinnovabile. La crisi energetica che attanaglia il mondo intero, si deve fronteggiare anche attraverso queste forme di auto produzione e auto consumo. La nostra amministrazione è molto sensibile a questi temi. Ragionare collettivamente sull’energia è da tempo un tema di grandissimo spessore, perché significa mettere le basi per un futuro diverso. L’atto deliberato in Giunta è il primo passo di una realtà che presto verrà illustrata con incontri pubblici ad hoc alla cittadinanza, in modo da spiegare come intendiamo operare e aprire le porte alla partecipazione della comunità”.

“Adesso si tratterà di individuare la struttura in grado di svolgere tutte le azioni necessarie per la costituzione di una comunità di energia rinnovabile, a partire da un preventivo di studio di fattibilità – prosegue il consigliere Alessio Rosa - e poi fornire l’assistenza tecnica alla costituzione, realizzazione e gestione delle comunità. Sarà ora dato mandato all’ufficio tecnico competente di predisporre le azioni utili all’avvio del percorso necessario. Dobbiamo fare un’opera di sensibilizzazione e promozione per far conoscere le finalità delle Cer e spiegare alla cittadinanza come potervi prendere parte”. “Un altro aspetto importante – conclude Tidei - è che la CER potrà contrattare un prezzo migliore di acquisto e di vendita dell’energia per i propri soci. Insomma, una situazione positiva per tutti, compreso l’ambiente, visto che l’energia prodotta in loco è appunto energia rinnovabile”.