CERVETERI – Via di Zambra sotto accusa per le condizioni della pavimentazione. Un’arteria critica secondo la valutazione dei residenti che hanno avviato in queste ore anche una raccolta firme per il degrado perenne e per esortare la classe politica ad avviare delle contromisure, tra cui l’installazione di dossi o dissuasori di velocità dopo l’incidente dell’altra sera in cui è stato coinvolto un giovane del posto, fortunatamente illeso. Un’area anche buia che necessiterebbe di un potenziamento serio dell’illuminazione. Dalla periferia al centro. Le segnalazioni arrivano da varie zone. «Sta sprofondando il manto stradale in via del Lavatore a Cerveteri – sostiene ad esempio Bruna Di Berardino, residente – ma non è l’unica strada. Quando piove si allaga pure il centro storico, mentre nel comune di Fiumicino, dove sono stati puliti i tombini nel mese di agosto, la bomba d’acqua non ha provocato nessuno disagio. Avevo chiesto la pulizia dei tombini nel mese di agosto ma nessuno ci ha ascoltato».

Recentemente si era fatto sentire anche il presidente del comitato cittadino di Cerenova-Campo di Mare Alessio Catoni richiamando alle sue responsabilità la giunta comunale in alcune vie delle due frazioni balneari. Lo stesso aveva fatto il consigliere comunale d’opposizione Gianluca Paolacci sia nella stessa via di Zambra ma anche in tutte quelle strade Arsial che non sono finite sotto ai radar del comune etrusco. Preoccupanti infine le condizioni di via Fontana Morella, arteria di collegamento con Ladispoli.

