CIVITAVECCHIA – Il nuovo senso unico in via Massimo D’Azeglio infiamma la polemica.

La decisione dell’amministrazione comunale di rendere via Massimo D’Azeglio a senso unico, nel tratto dall’ex GeDiLa all’ospedale, continua a suscitare reazioni contrastanti tra i cittadini. Se da una parte c’è chi apprezza il provvedimento per i benefici in termini di sicurezza e ordine, dall’altra crescono le lamentele per i disagi causati dalla riorganizzazione della viabilità.

Uno dei problemi più segnalati riguarda i veicoli che, per ignoranza o superficialità, continuano a imboccare la strada in controsenso. «È una vergogna – si legge in un commento sui social – ancora oggi ci sono macchine che vengono in senso contrario. Quanto dovremo aspettare prima che succeda qualcosa?». I segnali stradali sono stati installati nei giorni scorsi, ma sembra che non tutti abbiano ancora assimilato il cambiamento.

Le preoccupazioni non finiscono qui. In particolare, si teme che la modifica possa gravare sul traffico in giornate critiche, come il mercoledì, quando via Pietro Nenni è parzialmente chiusa per il mercato settimanale. In queste occasioni, il carico di traffico rischia di riversarsi su arterie già congestionate come via Terme di Traiano, via Achille Montanucci e la Mediana, con tempi di percorrenza che potrebbero allungarsi notevolmente.

Nonostante le critiche, c’è anche chi difende la scelta sottolineando i vantaggi: più parcheggi per residenti e commercianti, maggiore sicurezza per pedoni e automobilisti, e un accesso facilitato ai mezzi di soccorso verso l’ospedale. Tuttavia, è evidente che una maggiore informazione e un monitoraggio costante saranno essenziali per garantire il successo del progetto e prevenire incidenti o ulteriori polemiche.

Nel frattempo, resta da capire se l’amministrazione metterà in campo misure aggiuntive per agevolare l’adattamento dei cittadini alla nuova viabilità e affrontare le criticità emerse in queste prime settimane di applicazione. La misura è stata fortemente voluta dal consigliere comunale del M5S Flavio Fustaino ma, come spiega il consigliere comunale Lucia Aprea, si tratta di una iniziativa avviata in fase sperimentale con l’obiettivo di migliorare la viabilità cittadina per agevolare i mezzi di soccorso. «Abbiamo chiesto - ha detto - di studiare l’eventuale possibilità di togliere il marciapiede lato monte per eventualmente allargare la carreggiata e far tornare la via a doppio senso di marcia, chiaramente andranno valutati fattibilità e costi. Per domani (oggi per chi legge, ndr) ci saranno controlli sul traffico in vista del mercatino». Insomma non è escluso un passo indietro in caso di problematiche.

