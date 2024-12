LADISPOLI - Dopo Emis Killa, il concerto di Capodanno ladispolano dice addio anche a Guè Pequeno. Stravolta dunque la scaletta degli artisti che la notte del 31 saliranno sul palco che sarà allestito per l’occasione in piazza Falcone. «Il parterre degli artisti è stato completamente rivisto», ha detto il sindaco Alessandro Grando a Centro mare radio, «e sarà tutto in rosa». Ancora bocche cucite sui nomi selezionati dall’amministrazione comunale, anche se quello della rockstar Gianna Nannini, trova sempre più conferme. Ascoltando, infatti, il sindaco ladispolano, sarà presente «un’icona della musica italiana» apprezzata non solo da un determinata fascia della popolazione (per età) ma apprezzata anche dai più giovani. Ad accompagnarla durante l’evento anche un «personaggio eclettico, poliedrico», ha sottolineato Grando. Si tratterebbe di una conduttrice tv e radio che prima e dopo il concerto «si esibirà in un dj set».

Per conoscere però i nomi, così da ufficializzarli, bisognerà aspettare oggi. Ma Grando assicura: «Quello che verrà fuori sarà un qualcosa di più bello ed entusiasmante, con tutto il rispetto per gli artisti che inizialmente erano stati annunciati».

