FIUMICINO - Il 27 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 17, presso la sede dell’Opera Don Guanella, “Stella Maris”, via Dolianova, 82 a Passoscuro, il Comune di Fiumicino, l’assessorato Servizi Sociali ed il garante per le persone con Disabilità, presentano l’evento per le pari opportunità “Fiumicino verso la rete per la disabilità”.

Sarà una giornata all’insegna dell’inclusione, un’occasione di confronto e dialogo su tematiche sociali. All’evento prenderanno parte le associazioni del territorio e le istituzioni.

Di seguito il programma dell’evento: ore 10: apertura dei lavori con l’intervento del Sindaco, Mario Baccini. Presenti Tonino Cantelmi, e l’Assessore Servizi Sociali, Monica Picca.

Ore 10.30: intervento di Tonino Cantelmi Garante per le persone con disabilità e per l’attuazione della carta ONU e dell’Assessore ai servizi sociali e pari opportunità, Monica Picca.

Dalle ore 11 alle ore 13: Lavori di gruppo

Dalle ore 15 alle ore 17: assemblea delle associazioni.

Sono invitate a partecipare tutte le associazioni del territorio coinvolte.