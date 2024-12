I carabinieri della Stazione di Corchiano hanno denunciato un uomo, accusato di aver ingannato una vittima con un falso annuncio di vendita di un trattore agricolo. Il truffatore, un uomo di 52 anni, ha pubblicato un’offerta allettante su un noto portale di compravendita, attirando così l'attenzione di un agricoltore locale, bisognoso del mezzo per la sua attività di coltivazione di nocciole.

Dopo aver stabilito un contatto telefonico e via email, il venditore ha richiesto una caparra di 1.000 euro per “bloccare” il trattore e procedere con la vendita, pattuita per 2.000 euro. Convinta della bontà dell’offerta e della serietà del venditore, la vittima ha effettuato il bonifico, ma subito dopo l'invio della somma, il venditore è scomparso nel nulla, rendendosi irreperibile.

L'agricoltore, insospettito dall'improvvisa sparizione del venditore e dal mancato arrivo del trattore, un Landini 5500 di colore blu, ha denunciato il fatto ai carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini e, grazie alle tracce lasciate dalle comunicazioni elettroniche, sono riusciti a identificare il responsabile, intestatario del conto corrente sul quale aveva chiesto di effettuare il bonifico della caparra.

L'uomo è stato denunciato per truffa. I carabinieri ricordano ancora una volta l’importanza di prestare attenzione durante le transazioni online, soprattutto quando vengono richieste somme di denaro in anticipo.