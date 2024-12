Torna con la sesta edizione “Verdi d contenti”, la mostra mercato florovivaistica di riferimento per il Centro Italia. Verdi e Contenti è inserito nel calendario nazionale delle manifestazioni di settore e, oltre all'aspetto espositivo, avrà tanti momenti partecipativi come workshop e attimi informativi. L’evento, che si svolgerà sabato e domenica prossimi al Centro botanico Moutan, con orari di ingresso dalle 9.30 alle 19, è stato presentato ieri mattina alla sala conferenze della Camera di Commercio con l’ideatrice Chiara Brunori, la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, il segretario della Camera di Commercio Francesco Monzillo e il sindaco di Vitorchiano Ruggero Grassotti. La manifestazione ha il patrocinio di Grandi Giardini Italiani, dei Comuni di Viterbo e Vitorchiano e della Camera di Commercio.

Quest’anno il tema sarà “Il giardino segreto, il segreto dei giardini” e sarà ispirato al celebre romanzo di Frances Hodgson Burnett. All’evento partecipano vivaisti produttori e artigiani selezionati in tutta Italia e, ognuno di loro, rappresenta una specifica categoria botanica. Tra i momenti clou, domenica 15 alle 11, l’incontro sul tema “I segreti del giardino: conversazioni con i curatori botanici” con Luca Ricchiuti ed Enrico Scianca. Tante le installazioni a tema dei vivaisti. I workshop sono previsti a partire da sabato alle 12 e andranno avanti per tutti e due i giorni. Uno spazio sarà dedicato solo ai bambini con due laboratori creativi dal titolo “Il giardino segreto di tutti noi è la vita stessa”, a cura dell'associazione Yarn Bombing di Viterbo e “Animali Magici del Giardino Segreto”, a cura di Eki Creation.

«Grazie a Chiara Brunori per avere voluto presentare qui alla Camera di Commercio la sesta edizione di Verdi e contenti – ha detto Monzillo – ormai un evento tradizionale di qualità florovivaistico. Il programma è molto ricco con tutta una serie di esperienze legate al territorio per quello che offre la Tuscia. Il Centro botanico Moutan è la location perfetta e gli ingredienti ci sono tutti per avere un’ottima manifestazione”. Chiara Brunori, green blogger, consulente ed esperta di giardinaggio ed event design, è la creatrice della manifestazione e, in conferenza stampa, ha spiegato che “Verdi e Contenti è ormai una mostra mercato florovivaistica conosciuta in tutta Italia. Tra i suoi obiettivi c’è la salvaguardia di particolari categorie di piante e fiori italiane. Questa edizione è ispirata al tema ‘Il giardino segreto, il segreto dei giardini’ dall’omonimo libro. Nel fine settimana saranno offerte una pluralità di eventi, dai workshop ai laboratori per bambini passando per giri mirati e momento informativi. Esperti vivaisti parleranno al pubblico che, nelle scorse edizioni, è stato tra le 3 e le 4 mila presenze».

La sindaca di Viterbo Chiara Frontini che ha puntato «sull’importanza del recupero di spazi urbani per la natura e il mettere sullo stesso piano l’uomo e l’ambiente. E’ questo uno degli obiettivi dell’amministrazione che rappresento». Il primo cittadino di Vitorchiano Grassotti ha ricordato «il Centro botanico Moutan che, posto anche nel Comune di Vitorchiano, è diventato una delle più importanti fonti attrattive del nostro territorio. E’ uno stimolo a noi amministratori a fare di più per il tema del verde».