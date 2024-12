CIVITAVECCHIA – Veicoli portati via per confisca, auto rimosse a viale della Vittoria secondo l’ordinanza vigente e mezzi sequestrati poiché sprovvisti di copertura assicurativa e non in regola con la revisione.

Pesante il bilancio della Polizia stradale di Civitavecchia, che non abbassa la guardia. Controlli a tappeto in tutte le zone di Civitavecchia, allo scopo di prevenire e punire eventuali illeciti.

Gli agenti coordinati dall’ispettore \Alessandro Cecchelli, nelle scorse ore hanno intercettato una serie di mezzi non in regola, disponendo la rimozione attraverso l’ausilio del carro attrezzi.

L’attività dei poliziotti della Stradale prosegue senza sosta, con controlli e verifiche anche fuori dal centro abitato di Civitavecchia.