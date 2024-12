CERVETERI - Operazioni di "pulizia" da parte degli agenti della Polizia locale di Cerveteri. Nel mirino ci sono i veicoli abbandonati sul territorio. In totale, nelle sole frazioni di Cerenova e Campo di Mare, su indicazione dei residenti, sono cinque le auto portate via dai vigili. Operazioni di rimozione che nei giorni scorsi avevano interessato anche il capoluogo, Cerveteri, e che avevano consentito di restituire al legittimo proprietario uno scooter abbandonato e risultato rubato.

Purtroppo quello dell'abbandono dei veicoli in strada è fenomeno sempre più diffuso. Alcune sono senza targa, per ostacolare l'individuazione del proprietario, altre seno senza assicurazione. Una «piaga» che l'amministrazione comunale ha intenzione di «combattere» per restituire «decoro urbano» al territorio, come affermato dal comandante della Municipale, Cinzia Luchetti che parla di «tanti casi diversi l'uno dall'altro». «Ad alcuni era scaduta l'assicurazione e quindi sono scattate le relative sanzioni per violazione del codice della strada». In altri casi invece si parla di veri e propri abbandoni. «Diverse persone si sono trasferite all’estero ad esempio ma abbiamo trovato situazioni in cui erano fallite le società e le macchine (anche di buona cilindrata) ad esse appartenenti sono state lasciate in balìa delle intemperie». Operazioni di rimozione a costo zero per il Comune: «Il privato - ha infatti spiegato Luchetti - ha l’interesse nel rimuovere questo tipo di auto perché durante lo smaltimento può tenersi i pezzi necessari del veicolo. C’è una convenzione apposita con il Comune».

