MONTALTO DI CASTRO - Vasto incendio nel pomeriggio al parco archeologico di Vulci. In fiamme un campo di sterpaglie con il fuoco che ha minacciato anche le strutture presenti in zona.

Il rogo è arrivato infatti fino a ridosso del ristorante Casale dell’Osteria, e della parte ricettiva con la biglietteria e le strutture adiacenti.

Il tempestivo intervento delle squadre di soccorso ha tuttavia permesso di scongiurare il peggio.

In azione i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile di Montalto di Castro. Sul posto anche il direttore scientifico di Fondazione Vulci Carlo Casi, in contatto stretto con la Soprintendenza per gli aggiornamenti sulle operazioni di spegnimento.

Difficile il lavoro per i vigili del fuoco, impegnati a lungo per avere ragione delle fiamme a causa del vento.

Le squadre antincendio hanno anche provveduto a mettere in sicurezza l’intera struttura del Casale dell’Osteria e le bombole del gas presenti in loco.

Fiamme anche ai Piani degli Alpaca, a Tarquinia: i volontari Aeopc sono intervenuti con due pickup antincendio e un’autobotte da 10.000 litri in supporto ai vigili del fuoco e Dos.

©RIPRODUZIONE RISERVATA