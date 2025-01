SUTRI - Un atto vigliacco e vergognoso ha scosso la comunità di Sutri proprio nel giorno dedicato alla memoria delle vittime della Shoah. Nella notte, la targa commemorativa della memoria, simbolo di rispetto e di ricordo per le atrocità del passato, è stata staccata e gettata via. A denunciare il fatto è il sindaco Matteo Amori. «Un atto vigliacco da condannare senza se e se ma. Oggi - afferma il primo cittadino - mentre ci uniamo per commemorare il Giorno della Memoria, abbiamo assistito a uno degli attti più vili e vergognosi: qui a Sutri, questa notte, nel nostro Comune, la targa commemorativa della memoria è stata staccata e gettata via. Questo gesto non solo tenta di cancellare il ricordo di chi ha sofferto - sottolinea Amori - ma dimostra una mancanza di rispetto verso la storia e le vittime. Chi ha orchestrato un simile attacco alla memoria collettiva dovrebbe provare vergogna. Non permetteremo che l’ignoranza e l’odio prevalgano: è fondamentale continuare a ricordare e a raccontare, affinché simili atrocità non vengano mai dimenticate e non possano ripetersi. La memoria è un patrimonio da difendere con forza e determinazione», ha aggiunto il sindaco Amori. La cerimonia di commemorazione, ieri mattina, si è comunque svolta e «la nostra memoria si è rafforzata; uniti, possiamo e dobbiamo resistere a chi cerca di oscurare il passato», conclude Amori.

