CIVITA CASTELLANA - Vandalizzata la statua del maestro Alessio Paternesi alla Fontana delle acque vergini. La statua si trova nel giardino pubblico Baden-Powell di Civita Castellana. L'opera, realizzata dal maestro Alessio Paternesi, scomparso nell’agosto 2023, come omaggio alla sua città natale, ha subito una parziale distruzione sulla mano sinistra. La statua, parte della Fontana delle acque vergini, inaugurata il 7 ottobre 2017, è un elemento importante del parco adiacente al Forte Sangallo, che un elemento di eleganza e di profondo significato culturale del luogo.

L'opera di Paternesi è realizzata in 'vitreous china', materiale scelto per il suo valore simbolico e per la sua associazione con la tradizione ceramica della città, che esprime l'armonia tra l'uomo e l'ambiente e sottolinea la capacità umana di plasmare la materia. Questo atto di vandalismo non solo ha deturpato un capolavoro, ma ha anche offeso profondamente i cittadini, che ha dovuto riparare il danno a un importante monumento del patrimonio civitonico.

Se gli autori di questo grave atto saranno identificati, dovranno affrontare severe ripercussioni legali, inclusa una pesante denuncia penale e il risarcimento dei danni causati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA